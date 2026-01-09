Графики отключений электроэнергии в субботу: когда не будет света 10 января

Последствия российских обстрелов до сих пор ликвидируют.

В субботу, 10 января, отключение электроэнергии и соответствующие почасовые графики будут введены во всех регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Графики ограничения мощности будут задействованы и в отношении промышленных потребителей.

Причина введения дозированной подачи электроэнергии остается неизменной. Это массированные ракетно-дроновые атаки оккупантов по объектам энергетики и их последствия.

Энергетики напоминают, что форс-мажорные обстоятельства, такие как новые российские обстрелы или погодные неурядицы, могут повлиять на общий шаткий баланс энергосистемы и вынудить к оперативным изменениям графиков. Актуальная информация должна присутствовать на страницах облэнерго.

Последний удар РФ по энергосистеме Украины

В ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и энергообъектам столицы. В результате часть горожан остались без отопления и горячей воды. На всем Левобережье Киева были применены аварийные отключения электроэнергии.

Что касается области, то по состоянию на утро пятницы более 370 тысяч семей находились без света. Из них 90 тысяч домохозяйств – из-за атаки врага, остальные – из-за погодных условий.

