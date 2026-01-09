Украинские дроны и санкции обрушили добычу нефти в России

На танкерах накопилось более 185 миллионов баррелей российской нефти, от которой отказываются покупатели.

В декабре 2025 года добыча нефти в Российской Федерации упала больше всего за последние полтора года из-за санкций США и атак дронов Сил обороны Украины на энергетическую инфраструктуру России.

По данным источников Bloomberg, в последний месяц 2025 года РФ добывала в среднем 9,326 млн баррелей сырой нефти в день, что на более чем 100 000 баррелей в день меньше, чем в ноябре. Журналисты констатируют, что декабрьское падение добычи нефти стало самым глубоким с июня 2024 года.

Издание отмечает, что в России падает добыча на фоне атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру и танкеры, перевозящие сырье из страны-агрессора.

Видео дня

"Атаки на суда заставили некоторые корабли, перевозившие подсанкционную нефть, выбирать обходные маршруты, а по крайней мере одного владельца танкеров - быть более осторожным в отношениях с Россией", - отмечают журналисты.

При этом даже уже отгруженная на экспорт российская нефть скапливается в море, поскольку некоторые покупатели отказываются ее принимать из-за санкций США против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". На конец декабря прошлого года, по данным журналистов, объем российской нефти, хранившейся в танкерах, превысил 185 миллионов баррелей. Соответственно, возможности для хранения добытого сырья уменьшаются.

Журналисты отмечают, что ключевые покупатели российского сырья, включая индийские НПЗ, искали обходные пути для поставок подсанкционных баррелей.

В то же время внутреннее потребление нефти в РФ также падает из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Удары по нефтяной инфраструктуре России - последние новости

Дроны Сил Обороны Украины продолжают успешно атаковать российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. 1 января под удар попал Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, а в канун нового года дроны посетили НПЗ в городе Туапсе. В результате атаки вспыхнул пожар, два человека получили ранения.

По данным Bloomberg, в декабре прошлого года Украина установила рекорд по количеству атак по российским энергетическим объектам.

Вас также могут заинтересовать новости: