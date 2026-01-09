Доллар превысил 43 гривни и побил новый рекорд: официальный курс валют на 12 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 42,99 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,12/43,15 грн/долл., а евро - 50,21/50,24 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 января вырос на 25 копеек и составил 43,35 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составил 50,60 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро – по курсу 49,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Агентство Reuters пишет, что американская валюта укрепилась во время вялых торгов в Азии. Индекс доллара США, отражающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,1% до 98,933, приблизившись к самому высокому уровню за месяц.

