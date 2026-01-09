Деми Мур рассказала о теплом ритуале с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Актеры сохранили хорошие отношения.

Американская актриса Деми Мур поделилась личными воспоминаниями о раннем периоде отношений с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, который страдает от серьезной болезни.

Как пишет People, на специальном показе фильма "Song Sung Blue" в Лос-Анджелесе звезда встретилась с Кейт Хадсон. 63-летняя Мур призналась, что лента имеет для нее особое значение из-за общего ритуала, который они с Уиллисом сохраняли годами.

Актриса вспомнила, что у ее экс-мужа каждую неделю был так называемый "день Нила Даймонда", когда Уиллис включал песни легендарного музыканта на полную громкость и слушал их в течение всего дня. Они были большими поклонниками исполнителя:

"Я спрашивала: "Что происходит?", а он отвечал: "Это день Нила Даймонда!".

Как известно, Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год и имеют трех дочерей - Румер, Скаут и Талулу. Несмотря на развод, они сохранили близкие дружеские отношения. Уиллис неоднократно подчеркивал, что между ними осталась прочная связь ради детей, а сама Мур не раз публично поддерживала актера.

Напомним, фильм "Song Sung Blue", в котором Кейт Хадсон снимается вместе с Хью Джекманом, вдохновлен одноименной песней Нила Даймонда 1972 года. Лента рассказывает историю реальной супружеской пары Майка и Клэр Сардина, которые создали трибьют-группу Lightning & Thunder.

