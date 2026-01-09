Самолет США для обнаружения ядерной активности совершил таинственный полет над несколькими штатами

Полет самолета WC-135R Constant Phoenix состоялся на фоне завершения договора СНВ между США и Россией и совпал с испытаниями межконтинентальной ракеты.

Реактивный самолет ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных выбросов, совершил необычный полет над центральной частью Соединенных Штатов, что вызвало волну предположений в соцсетях и среди аналитиков, пишет Daily Mail.

По данным сервисов отслеживания полетов, WC-135R вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска, пролетел над Южной Дакотой, сделал несколько кругов вблизи города Фарго в Северной Дакоте, а затем начал кружить над Рапид-Сити. Официальной информации о цели миссии американские власти не предоставили.

Самолет WC-135R, известный как "ядерный искатель", специализируется на сборе атмосферных образцов для выявления радиоактивных частиц, которые могут свидетельствовать о ядерных взрывах. Его используют для проверки соблюдения международных договоров о контроле над вооружениями и для обеспечения национальной безопасности США.

Полет состоялся на фоне приближения окончания срока действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, который истекает 5 февраля. Это усилило беспокойство части наблюдателей, которые связали активность самолета с возможными ядерными рисками.

Ситуацию дополнительно осложнило то, что в тот же день компания Northrop Grumman провела первый запуск модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты-мишени. Хотя ракета не была вооружена и предназначалась исключительно для тестирования систем противоракетной обороны, совпадение во времени привлекло внимание общественности.

В компании подчеркнули, что ракета не способна нести ядерную боеголовку и используется только как испытательная платформа. "Использование цифровых технологий позволило повысить безопасность и эффективность полевых операций", – заявил директор Northrop Grumman по вопросам целей и перехватчиков Робин Герд.

Был ли полет WC-135R напрямую связан с этими испытаниями, пока неизвестно. В то же время эксперты отмечают, что внутренние полеты таких самолетов часто осуществляются в учебных целях, для калибровки оборудования или мониторинга фонового уровня радиации.

Constant Phoenix – что известно об этой программе

Программа Constant Phoenix берет свое начало еще с 1947 года. Именно самолеты этого типа в 1949 году впервые зафиксировали следы советского атомного испытания, а впоследствии использовались, в частности, для мониторинга радиоактивных осадков после аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время WC-135 остаются единственными самолетами ВВС США, способными выполнять воздушные операции по отбору ядерных проб, и продолжают поддерживать международные договоренности о запрете ядерных испытаний.

Активное обсуждение полета WC-135R в социальных сетях свидетельствует о росте общественной тревоги на фоне неопределенности вокруг будущего ядерных соглашений между Вашингтоном и Москвой.

