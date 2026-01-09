Инфляция замедлилась в 2025 году: как изменились цены на продукты

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за год на 10,2%. Зато обувь и одежда подешевели.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, а в годовом измерении по сравнению с декабрем 2024 года – 8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. За месяц на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 0,7-5,6% выросли цены на яйца, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, подсолнечное масло, сало, овощи, говядину, молоко. В то же время на 0,2-4,1% снизились цены на фрукты, сахар, мясо птицы, свинину, рис, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 3,9%, в частности, обувь – на 4,4%, одежда – на 3,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и топлива и масел на 1,1%.

Что касается изменения цен за год, то продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в целом на 10,2%. Больше всего – на 21% – выросли цены на мясо и мясопродукты. Также среди лидеров подорожания – подсолнечное масло (+17,3%), рыба и продукты из рыбы (+16,6%), безалкогольные напитки (+15,6%) и фрукты (+15,2%). Подешевели, по сравнению с декабрем 2024 года, овощи (-29,%) и сахар (-9,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 17,3%. Одежда и обувь подешевели на 6,1%.

Услуги здравоохранения подорожали на 6%, образования – на 14,4%, ресторанов и гостиниц – на 13,5%. Связь стала дороже на 12%, а цены на транспорт за год выросли на 6,1%.

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 9,3% (с 10,9% в октябре), обновив минимум с начала года. Тогда, по сравнению с ноябрем 2024 года, продукты питания в целом подорожали на 12,1%.

Большинство украинских компаний в 2025 году повышали зарплаты сотрудникам, однако рост в основном был умеренным и часто не перекрывал инфляцию. В то же время значительная часть работников заявляет, что их доходы фактически не изменились или даже уменьшились.

