Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа, - NYT

В четверг, 8 января, Украина предоставила право на добычу лития из крупного государственного месторождения инвесторам, среди которых есть миллиардер, друг президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что администрация президента США заявила, что ищет возможности для инвестиций в раздираемой войной стране. Два члена комиссии украинского правительства на условиях анонимности рассказали, что решение было принято, но соглашение требует официального утверждения Кабинетом министров Украины.

Приводятся данные, что победивший консорциум имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер, наследник косметической империи.

Отмечается, что он знает Трампа еще со времен колледжа и якобы именно он подбросил ему идею приобрести богатую на ресурсы Гренландию. Также издание добавляет, что другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, доля которой принадлежит инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.

В материале говорится, что два члена комиссии заявили, что консорциум-победитель опередил конкурентов, выполнив большинство критериев тендера. Также они опровергли предположение о фаворитизме.

В то же время, считает издание, налаживая связи с инвесторами, связанными с господином Трампом и его администрацией, Киев позиционирует себя в выгодном для себя свете перед американским лидером и тем самым стремится получить его поддержку в мирных переговорах с Россией.

В статье подчеркивается, что с момента возвращения господина Трампа к власти, союз между США и Украиной приобрел коммерческий характер: Вашингтон прекратил большую часть военной помощи Киеву и вместо этого сосредоточился на возможностях получения прибыли от инвестиций и продажи оружия.

Добавляется, что украинские чиновники приспособились к ситуации, поэтому предлагают потенциально выгодные сделки в сфере добычи полезных ископаемых и производства оружия.

Кроме того, издание отметило, что транзакционный характер новых отношений между США и Украиной очевиден в проекте мирного плана, который сейчас обсуждают Киев и Вашингтон.

Он содержит положения о послевоенной реконструкции, стоимость которой президент Владимир Зеленский оценил в 800 миллиардов долларов и которая, по его словам, создаст возможности для американского бизнеса.

"Там можно заработать большие деньги", - заявил Трамп во время встречи с Зеленским в прошлом месяце в своем курортном комплексе Mar-a-Lago во Флориде.

Как отмечает издание, украинское правительство в прошлом месяце назначило Патрика Фрагмана, бывшего генерального директора Westinghouse, крупной американской компании, занимающейся ядерными технологиями, в наблюдательный совет государственного ядерного гиганта "Энергоатом". Добавляется, что еще на должности в Westinghouse господин Фрагман расширил связи этой компании с "Энергоатомом".

По мнению нескольких украинских чиновников и бизнесменов, как говорится в статье, это назначение может вызвать конфликт интересов. В то же время они отметили, что, вероятно, это было сделано как сигнал администрации Трампа о том, что Киев готов к сотрудничеству и если это будет способствовать мирному соглашению.

Кроме того, Трамп предложил, чтобы США приняли участие в управлении крупной украинской атомной электростанцией - Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под контролем России, в рамках мирного урегулирования.

В материале говорится, что пока неизвестно, сколько именно г-н Лаудер и TechMet обязались инвестировать в разработку литиевого месторождения Добра. В тендере был установлен минимальный объем инвестиций в размере 179 миллионов долларов.

Однако член комиссии, участвовавший в голосовании в четверг, как отмечает издание, заявил, что обязательства консорциума были значительно выше.

Издание добавило, что инвестиции требуют лет, чтобы превратиться в реальную добывающую деятельность и прибыль. Сначала консорциуму нужно провести геологические исследования, чтобы определить истинную ценность недр месторождения. Далее следует профинансировать оборудование и инфраструктуру, необходимые для добычи.

По словам экспертов отрасли, как отмечает издание, обычно от открытия месторождения до начала добычи проходит около 15 лет, а этот срок значительно превышает текущий срок полномочий господина Трампа.

Соглашение о недрах между Украиной и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак рассказала, что Кабмин Украины готовится рассекретить данные об урановой руде, что позволит объявить конкурсы на разработку соответствующих месторождений. Оринчак отметила, что засекреченные данные блокировали выполнение Меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года. Это, по словам эксперта, мешало реализации нынешнего соглашения о недрах с США.

Также мы писали, что в Государственной службе геологии и недр подали специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади, которая находится на Львовщине. Примечательно, что это произошло с шестой попытки. Местоположение участка - Стрыйский и Дрогобычский районы, в 15 километрах к юго-западу от города Стрый. Указывается, что ООО "Газ-МДС" предложило 110 млн гривен. Разрешение дает право на разработку недр от глубины 4000 м. Деньги от продажи спецразрешения поступят сначала в госбюджет, а затем - в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

