Части Киева восстановят подачу тепла: Кличко озвучил сроки

Почти 6 тысяч многоквартирных домов Киева в настоящее время без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Части домов Киева могут восстановить подачу тепла уже сегодня вечером. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

"Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - подчеркнул он.

Так, коммунальщики совместно с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение в домах киевлян после массированной атаки российских оккупантов на критическую инфраструктуру Киева.

Видео дня

"Напомню, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - сейчас без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером", - заявил мэр.

Водоснабжение

Кроме того, подчеркнул Кличко, в городе есть перебои с водоснабжением. Сейчас его восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города. "Нужно некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме", - отметил городской голова.

Он также напомнил, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили.

Пункты несокрушимости

Городской голова отметил, что в Киеве подготовлено более 1 200 пунктов обогрева (несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты.

"Этой осенью их стало больше: почти 200 пунктов обогрева и подзарядки теперь функционируют в торговых центрах города", - добавил Кличко.

Ситуация в Киеве после обстрела россиян

Как сообщал УНИАН, в результате ночных обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры, 9 января в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отопление к большинству киевлян вернется в течение сегодняшнего дня. В то же время, отметил он, левый берег восстанавливается быстрее, а в части правого берега ситуация может быть сложнее.

Вас также могут заинтересовать новости: