10 января: церковный праздник сегодня, почему нужно съесть кусочек мяса

В новом православном календаре 10 января - день памяти святителя Григория Нисского. Мы собрали основные традиции, народные приметы и запреты этой даты, а также рассказываем, какой сегодня праздник церковный по старому стилю.
- Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю
- Какой сегодня православный праздник по старому стилю
- О чем стоит помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 10 января
Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю
10 января почитают известного христианского философа и богослова IV века Григория Нисского (по староцерковному календарю святого почитают 23 января).
Григорий был родом из Каппадокии (территория современной Турции), дружил с Григорием Богословом и был младшим братом святителя Василия Великого. С юных лет Григорий изучал философию, медицину и литературу, а позже пошел служить чтецом в церкви. В 371 году, после административного разделения Каппадокии, изменилось церковное устройство региона - Григорий, при поддержке Василия Великого, был поставлен епископом Ниссы.
Служение у святителя было сложным: он столкнулся с сопротивлением со стороны духовенства, а затем его обвинили в растрате церковных средств и арестовали. Однако Григорию удалось бежать. Позже на церковном соборе святителя лишили сана. Спустя несколько лет новый император объявил амнистию, и Григорий вернулся к служению, занял Нисскую кафедру и взял также на себя часть обязанностей брата Василия.
До наших дней дошли многие труды Григория Нисского, в которых он с философской точки зрения излагает основы христианского вероучения.
***
Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному календарю:
- преподобного Дометиана, епископа Мелитинского;
- преподобного Маркиана, пресвитера;
- преподобного Макария,
а также блаженную Феозву, диакониссу и сестру Григория Нисского.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
Верующие, которые придерживаются старого церковного стиля, в этот день вспоминают 20 тысяч мучеников Никомидийских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты действуют в этот день.
О чем стоит помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня
Сегодня обращаются с молитвами к святителю Григорию Нисскому - просят у него здоровья, помощи в делах и успеха в учебе, согласия в семье.
В народе день называют Григория, Григорий-летоуказатель и с этой даты уже начинают планировать будущие весенне-полевые работы: проверяют семена для посадки, приводят в порядок инвентарь. Считается, что, хорошо потрудившись сегодня, можно привлечь удачу и благополучие на весь год. Тем, у кого нет сада и огорода, советуют заняться полезными делами по дому.
Также в этот день принято семьей собираться за столом, а на ужин обязательно готовить мясные блюда - по поверью, каждый, кто съест угощение, в течение года будет здоров.
В церковный праздник 10 января, как и в другие православные даты, не принято сквернословить, ссориться, желать зла, отказывать в помощи. Церковь осуждает лень, жадность, зависть и месть.
По народным приметам в этот день не поощряется безделье - святителя Григория Нисского считали трудолюбивым, поэтому он благоволит тем, кто работает.
Из бытовых запретов существуют такие:
- нельзя выбрасывать остатки еды и смахивать крошки со стола - нужно отдать животным;
- не следует по возможности выносить из дома мусор и золу - чтоб не лишиться удачи и благополучия;
- не советуют жаловаться на жизнь, ныть и хвастаться успехами - удача отвернется.
Кроме того, существует поверье, что в гостях не стоит мыть посуду - так можно внести разлад в чужую семью.
Приметы 10 января
С народным праздником Григория-летоуказателя издавна связывают наблюдения за погодой и природой - особое внимание обращают на иней, ветер и поведение животных:
- на стогах сена лежит иней - к сырому и дождливому лету;
- иней на деревьях - погода будет мягкой;
- ветер с юга - лето будет с грозами;
- безоблачное небо - к ранней весне;
- кошка свернулась клубком - жди мороза;
- воробьи щебечут - потеплеет.
В народе говорят: "Каков Григорий - таково и лето", то есть, какая погода сегодня - таким и лето выдастся.