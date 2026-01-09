10 января: церковный праздник сегодня, почему нужно съесть кусочек мяса

Православный праздник сегодня в народе называют Григорий-летоуказатель и с этого времени начинают подготовку к полевым работам весной.

В новом православном календаре 10 января - день памяти святителя Григория Нисского. Мы собрали основные традиции, народные приметы и запреты этой даты, а также рассказываем, какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю

10 января почитают известного христианского философа и богослова IV века Григория Нисского (по староцерковному календарю святого почитают 23 января).

Григорий был родом из Каппадокии (территория современной Турции), дружил с Григорием Богословом и был младшим братом святителя Василия Великого. С юных лет Григорий изучал философию, медицину и литературу, а позже пошел служить чтецом в церкви. В 371 году, после административного разделения Каппадокии, изменилось церковное устройство региона - Григорий, при поддержке Василия Великого, был поставлен епископом Ниссы.

Служение у святителя было сложным: он столкнулся с сопротивлением со стороны духовенства, а затем его обвинили в растрате церковных средств и арестовали. Однако Григорию удалось бежать. Позже на церковном соборе святителя лишили сана. Спустя несколько лет новый император объявил амнистию, и Григорий вернулся к служению, занял Нисскую кафедру и взял также на себя часть обязанностей брата Василия.

До наших дней дошли многие труды Григория Нисского, в которых он с философской точки зрения излагает основы христианского вероучения.

Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному календарю:

преподобного Дометиана, епископа Мелитинского;

преподобного Маркиана, пресвитера;

преподобного Макария,

а также блаженную Феозву, диакониссу и сестру Григория Нисского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

Верующие, которые придерживаются старого церковного стиля, в этот день вспоминают 20 тысяч мучеников Никомидийских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты действуют в этот день.

О чем стоит помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Сегодня обращаются с молитвами к святителю Григорию Нисскому - просят у него здоровья, помощи в делах и успеха в учебе, согласия в семье.

В народе день называют Григория, Григорий-летоуказатель и с этой даты уже начинают планировать будущие весенне-полевые работы: проверяют семена для посадки, приводят в порядок инвентарь. Считается, что, хорошо потрудившись сегодня, можно привлечь удачу и благополучие на весь год. Тем, у кого нет сада и огорода, советуют заняться полезными делами по дому.

Также в этот день принято семьей собираться за столом, а на ужин обязательно готовить мясные блюда - по поверью, каждый, кто съест угощение, в течение года будет здоров.

В церковный праздник 10 января, как и в другие православные даты, не принято сквернословить, ссориться, желать зла, отказывать в помощи. Церковь осуждает лень, жадность, зависть и месть.

По народным приметам в этот день не поощряется безделье - святителя Григория Нисского считали трудолюбивым, поэтому он благоволит тем, кто работает.

Из бытовых запретов существуют такие:

нельзя выбрасывать остатки еды и смахивать крошки со стола - нужно отдать животным;

не следует по возможности выносить из дома мусор и золу - чтоб не лишиться удачи и благополучия;

не советуют жаловаться на жизнь, ныть и хвастаться успехами - удача отвернется.

Кроме того, существует поверье, что в гостях не стоит мыть посуду - так можно внести разлад в чужую семью.

Приметы 10 января

С народным праздником Григория-летоуказателя издавна связывают наблюдения за погодой и природой - особое внимание обращают на иней, ветер и поведение животных:

на стогах сена лежит иней - к сырому и дождливому лету;

иней на деревьях - погода будет мягкой;

ветер с юга - лето будет с грозами;

безоблачное небо - к ранней весне;

кошка свернулась клубком - жди мороза;

воробьи щебечут - потеплеет.

В народе говорят: "Каков Григорий - таково и лето", то есть, какая погода сегодня - таким и лето выдастся.

