После этого 10 российских самолетов "улетели прятаться на другие авиабазы", отметил он.

Российские оккупанты планировали нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря, однако им помешали взрывы на военном аэродроме в Энгельсе.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его данным, в результате взрыва был полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой.

"Им хронически не везет. Сегодня был запланирован массированный удар по территории Украины. И хроническое нарушение техники безопасности, изъятие ценных специалистов под видом миобилизации, всеобщее обнищание, озлобление и бессонные ночи персонала приводят к регулярным взрывам или событиям технического характера на территории Российской Федерации. В очередной раз не повезло на базе в Энгельсе", - сказал он.

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Арестович отметил, что после инцидента 10 самолетов "улетели прятаться на другие авиабазы".

"Далеко, от греха подальше. Не исключено, что именно поэтому не состоялся удар", - добавил советник ОП.

Взрывы в Энгельсе: что известно

Как известно, в ночь на 26 декабря в Энгельсе прогремел взрыв. Сообщалось, что в районе военного аэродрома звучала сирена.

В России заявили о сбитии украинского беспилотника. По данным российского Минобороны, погибли трое военнослужащих РФ.

В Воздушных силах ВСУ назвали взрывы следствием преступных действий оккупантов на территории Украины и призвали дождаться спутниковых снимков аэродрома.

Российская пропагандистка Скабеева уже разразилась угрозами в сторону Украины.

Напомним, что 5 декабря на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области также прогремели взрывы. В этот день Россия совершила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

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