Во Франции подняли вопрос о выходе страны из НАТО

Причина - нарушение норм международного права со стороны президента США.

Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте заявляет, что вынесет на обсуждение вопрос о выходе ее страны из НАТО. Об этом она написала на своей странице в Х.

"Соединенные Штаты Трампа похитили главу государства в Венесуэле. Соединенные Штаты Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. Соединенные Штаты Трампа – угроза для Гренландии из-за возможной вооруженной аннексии. Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право", – говорится в посте Гетте.

"Более чем когда-либо возникает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, который управляется и обслуживается США. Я подаю предложение резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с выхода из ее интегрированного командования", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО.

Отвечая на вопрос, что для него является приоритетом – приобретение Гренландии или поддержка Североатлантического альянса, Трамп не дал прямого ответа, но признал, что "это может быть выбор". В то же время он дал понять, что считает НАТО практически недееспособным без ведущей роли США.

Комментируя, зачем Соединенным Штатам Гренландия, американский президент заявил, что владение островом является "психологически необходимым для успеха"

"Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, независимо от того, идет ли речь об аренде или о договоре. Собственность дает вам то, чего вы не можете получить, просто подписав документ", – подчеркнул Трамп.

Также Трамп вновь заявил, что именно он заставил страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они наладили ситуацию. Именно я заставил их тратить больше ВВП на НАТО. Но если посмотреть на НАТО, то Россия совсем не беспокоится ни о какой другой стране, кроме нас", – подытожил президент США.

