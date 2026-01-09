Победительница 'Холостяка' отреагировала на его скандальное свидание с другой

Надин призналась, что была шокирована форматом встречи.

Модель Надин Головчук, которую герой 14 сезона "Холостяка" выбрал в финале шоу, высказалась о его последнем свидании с Настей Половинкиной.

Во время интервью блогерСлава Демин спросил девушку, что она чувствовала, когда после премьеры увидела близость Тараса с другими девушками. Надин ответила, что предвидела это еще в начале шоу, поскольку формат проекта предполагает сближение участниц с "холостяком".

Говоря о финальном свидании со своей соперницей, во время которого Настя и Тарас делали друг другу массаж, а затем вместе пошли в душ, Надин не сдержала эмоций:

Видео дня

"Когда я посмотрела финальную серию, я ох**ла, но не от того, что именно [увидела]... Честно, в тот момент, хотя мы не общались, и я знаю, что Настя ко мне настроена не очень, мне стало жаль и по-женски просто хотелось ее поддержать. Я думала, может быть, написать... На меня нечего злиться, потому что не я выбираю, я была в такой же позиции, как и Настя".

Головчук отметила, что даже в сети выражала непонимание, как Тарас мог не выбрать Настю после такого свидания. "А потом приходить на пост-шоу и говорить: "Я хочу извиниться и выбрать другое". А я слышала там, ну, короче, свою историю", - добавила девушка.

Напомним, в интервью после завершения шоу Тарас Цымбалюк заявил, что пошел на "Холостяк" для привлечения новой аудитории в социальные сети. При этом виноватым он чувствовал себя только перед Настей Половинкиной, которая, по его словам, была единственной, кто пришел на шоу ради него.

Вас также могут заинтересовать новости: