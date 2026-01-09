Откуда на Эвересте морские окаменелости: ученые поражены находкой

Обнаружение морских окаменелостей на вершине горы заставило ученых ломать голову.

Наличие морских окаменелостей на больших высотах не только удивляет, но и дает представление о том, как менялся ландшафт Земли на протяжении миллионов лет.

Хотя некоторые могут предположить, что появление этих окаменелостей высоко в горах является результатом внезапной катастрофы, напрмер, потопа, на самом деле, ответ кроется в древних морях и движении земной коры, пишет Daily Galaxy.

Образование морских окаменелостей на больших высотах

Все дело в осадочных породах, которые образуются в течение длительного времени в результате эрозии других пород. В частности, эти породы образуются, когда вода размывает другие породы, расщепляя их на более мелкие частицы. Со временем эти частицы сжимаются и превращаются в твердую породу, иногда захватывая при этом древних существ, таких как трилобиты и брахиоподы.

А теперь самое важное: найденные в этих породах окаменелости говорят о том, что земля, на которой они обнаружены, когда-то была под водой. Морские окаменелости не могут просто лежать на суше, если эта земля когда-то не была покрыта океаном. Эти окаменелости убедительно доказывают, что районы, где они найдены, когда-то находились под водой.

Тектоника плит: настоящий прорыв

Теория тектоники плит, объясняющая движение литосферных плит Земли, является ключом к пониманию того, как Эверест оказался с морскими следами на вершинах.

Геологическое общество объясняет, что Гималаи, включая Эверест, образовались в результате столкновения Евразийской и Индийской плит около 40-50 млн лет назад. При их столкновении земная кора была смята и деформирована, что привело к образованию высоких горных хребтов.

По мере того, как тектонические плиты поднимались вверх, они также поднимали слои морских пород. Эти породы, которые когда-то были частью океанского дна, оказались на высоте более 8000 м.

