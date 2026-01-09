Энергетики вернули свет миллиону семей Днепропетровщины после массированной атаки, - ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вернули свет миллиону семей в Днепропетровской области после масштабной атаки России. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в результате вражеской атаки в ночь со среды на четверг был поврежден ряд энергообъектов, которые транспортируют электроэнергию жителям Днепра и области. Это привело к масштабным аварийным отключениям по всему региону.

В компании подчеркнули, что энергетики день и ночь ремонтировали поврежденное оборудование, чтобы вернуть людям свет.

Видео дня

"Теперь все обесточенные в результате атаки клиенты, в том числе население, – снова с электричеством. Всего за последние сутки специалисты ДТЭК Днепровские электросети вернули электричество для 1 008 291 семьи в 736 населенных пунктах Днепропетровской области", – сообщили в ДТЭК.

В то же время работы по восстановлению в прифронтовой зоне осложнены ситуацией с безопасностью и ухудшением погодных условий.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

