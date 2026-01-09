СБУ показала обломки 'Орешника', которым Россия ударила по Львовской области (фото)

По данным спецслужбы, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона.

Служба безопасности Украины (СБУ) показала обломки баллистической ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Львовскую область в ночь на 9 января.

"Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник"", - говорится в сообщении СБУ.

В частности, среди найденного: блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты), запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации и сопла с платформы блока разведения.

В СБУ подчеркнули, что соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленную экспертизу.

Следователи квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре как военное преступление (ст. 438 Уголовного кодекса). По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также организаторов и исполнителей указанного военного преступления РФ для привлечения их к ответственности.

Новый удар "Орешником"

Напомним, в ночь на 9 января армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. В сеть попало видео момента атаки на один из объектов. На кадрах видна серия громких и последовательных взрывов – удар зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи атакованного объекта.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что получил информацию от Воздушных сил об атаке города баллистической ракетой, но название не уточнил. В то же время он отметил, что воздушная цель двигалась по баллистической траектории со сверхвысокой скоростью – около 13 тыс. км/ч. Городской голова подчеркнул, что это первый случай применения такого типа оружия по Львову за время полномасштабной войны.

