Политтехнолог Борис Тизенгаузен: Скабеева и Соловьев начинают уже свои программы, будто кого-то хоронят

В интервью УНИАН политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал о том, почему европейские и американские партнеры начали наперегонки передавать Украине оружие, а также оценил, может ли Путин снова пойти в наступление 24 февраля.

Господин Зеленский в своем европейском турне еще не добрался до Брюсселя, но мы уже имеем мощные результаты. Эти визиты могли быть более успешные, чем мы имеем на сегодняшний день?

Если мы берем идеальную картину мира, то всегда могло быть что-то лучше. В идеальной картине мира Зеленский приезжает в Британию, ему сразу дают самолеты, Европа тоже дает самолеты, но мы понимаем, что так оно не работает. Британский визит, спич в парламенте, встреча в Королевском дворце - глядя на это все мне казалось, что еще более радушный прием сложно представить. Я отдаю дань тем, кто создавал речь и вообще саму программу визита, где все вращалось вокруг элементов передачи авиации. Теперь самое главное - это наличие результатов. Но мы понимаем, что если британские политики о чем-то заявляют, значит авиация будет передана через какое-то время.

Во встрече с Шольцем и Макроном все было более камерно, я бы так сказал. Не случилось каких-то заявлений, которые могли бы нас удивить. Но я обратил внимание на такую простую вещь, что когда речь идет о передаче серьезного вооружения, все занимают выжидательную позицию. Так было и с танками. Германия, которая раньше сомневалась, сейчас предоставляет Украине 200 танков Leopard и подгоняет других.

Британия ставит себя главным "отцом" победы в Украине

Как вы думаете, запустит ли поведение Британии "парад" передачи авиавооружения? Станет ли "Рамштайн" авиационным, как об этом думают многие эксперты?

А он и будет авиационным, я в этом даже не сомневаюсь. Спикер Риши Сунака сказал, что Минобороны Великобритании поручено исследовать возможность того, какие именно виды авиации могут быть переданы Украине.

Британия, первой передавая танки нам, ставит себя главным "отцом" победы в Украине. Другие европейские партнеры, которые сели в одну лодку, не хотят отставать, и не хотят, чтобы все лавры достались Британии.

Это очень тонкая политическая игра. Тут и США включаются: "Как это так? Мы тут миллиарды передаем, а Британия решила стать главным "отцом" победы? Нет". Эта конкуренция между теми, кто нам передает вооружение, - это тоже немаловажная вещь. Этот процесс запустили британцы. Сегодня я прочитал, что пересматривается номенклатура поставок оружия в Украину. Оно будет уже не оборонительным, а есть формулировка "с учетом контрнаступления украинских Вооруженных сил".

Я вижу, что полностью исчезла тема переговоров. Все поняли, что с Путиным разговаривать бесполезно. Путин одной рукой просит переговоры на российских условиях, а другой рукой продолжает мобилизацию и пытается поставить экономику на военные рельсы. Но за океаном же не идиоты сидят. Они видят, что он готовится к наступлению, не прекращает мобилизацию, переговоры нужны только чтобы заболтать. Это все уже старые приемы. И в попытке применить эти старые приемы он получил абсолютно обратный эффект. Все сказали: "Боже, да он конченый. С ним нет никакого смысла разговаривать. Будем уничтожать его и его армию. Давайте танки, давайте авиацию, давайте реактивные бомбы на 150 км, давайте разговаривать о ракетах дальностью 300 км".

После войны Украину возьмут в ЕС, но есть нюанс

Что стоит за выступлением Зеленского в Брюсселе на саммите ЕС? Какие сигналы посылаются всему миру?

Сейчас всем понятно, что Украина будет в ЕС. Скорее всего, это случится сразу после войны. Несмотря на то, что идет война, никто не отменял реформы и борьбу с коррупцией, которые являются обязательными условиями. С этим я и связываю массовые коррупционные скандалы, снятие с должностей, вручение подозрений и так далее. Никто не мешает сажать коррупционеров в военное время.

Еще один момент - это то, что если мы будем думать о принятии нас в ЕС авансом без всяких реформ, но мы можем сильно ошибиться и промахнуться. Сколько будет длиться интерес к Украине, которая будет возвращаться в свои худшие времена, если мы ничего не будем делать? Сложно сказать. У нас много работы здесь, и мы обязательно должны ее сделать, иначе потеряем этот шанс.

Терпение любого украинца, ребят на передовой и Зеленского до войны было "резиновым". Сейчас оно измеряется микронами. Этого терпения нет. Абсолютно нулевая толерантность к коррупционерам. Если после войны пойманного коррупционера вовремя не снять и не вручить подозрение, не провести суд и не озвучить приговор, то его просто будут выносить на вилах. Это будет.

Кадровый резерв для Крыма

В свете этого интересно прозвучало заявление Ирины Верещук о том, что Кабмин уже готовит кадровый резерв для Крыма. Точно так было за месяц до освобождения Херсона. Насколько это мощное решение и как оно связано с тем, что нам обещали в ЕС?

Кадровый резерв для Крыма - это очень хороший ход не только с целью психологического давления на российское общество или на отдельных российских персонажей, принимающих решения.

Представьте, на вас неумолимо движется какой-то каток. Сначала они думали, что в Крыму они будут сидеть безопасно и содержать военные базы. Потом по Крыму начали лететь снаряды, дроны, начали взрываться на аэродромах самолеты. Потом что-то вдруг произошло с Крымским мостом. Потом все чаще стали говорить о том, что Крым Украина возьмет летом. Тут начинают готовить кадровый резерв. И даже если россияне думают, что мы и близко не подойдем, им все равно становится страшно. Особенно коллаборантам, которые сидят в Крыму. Уже было несколько волн, когда ФСБ-шники и пропагандисты оттуда сбегали. А сейчас им говорят: "Вот, есть кадровый резерв. Прокуроры, судьи. Все готовы заходить в Крым и работать". Уже страшно. На российских пропагандистских каналах уже никто не хихикает.

Если преодолеть рвотный рефлекс и включить Скабееву или Соловьева, там абсолютно иные настроения. Они начинают программу, будто кого-то хоронят: стоят, смотрят вниз, а на фоне показывают вереницы с танками, которые едут в Украину. И это прекрасно, хочу я вам сказать.

Зеленского принимают в Британии и во Франции, а "бункерный дед" решил собрать Совбез. Интересно, какая причина? Как там реагируют на это все?

Я обратил внимание, что такие показательные мероприятия они собирают, чтобы показать что все в порядке. Вспомните как Путин открывал индюшиную ферму. Эти все ритуальные действия показывают, что якобы беспокоиться не о чем. Но правда уже вылезает отовсюду. Я это связываю с тем, что российских пропагандистов уже начали устранять свои же. Они уже начинают поговаривать: "Что-то идет не туда. А кто же нас всех ведет не туда?" Конечно, их будут устранять. Кстати, Стремоусов тоже только начал поговаривать, что не все так однозначно. А потом раз и нет Стремоусова! Я думаю, этот страх уже многих пронизывает.

К этому еще и Гаага добавилась. Путин стал фигурантом дела по крушению Boeing из-за опубликованного разговора с Плотницким. Как вы считаете, что это за решение? Я не считаю, что этот разговор для Гаагского трибунала был секретом последние годы. Почему сейчас он нашелся?

Идет системное развенчивание Путина как великого лидера. Идет его системное уничтожение и подведение к тому, что Путин - реальный преступник. Его ждет судьба других диктаторов, которые не думали, что к ним может кто-то когда-то добраться. Слободан Милошевич, Чаушеску и Саддам Хусейн не думали, что с ними может приключиться какая-то беда.

Да, этот разговор у европейских спецслужб уже давно находился. Наверное, было принято решение опубликовать его после того, как был создан трибунал по Путину и по Лукашенко. Путина мажут кистью с кровью вдоль и поперек. Это же сигнал и тем, кто все еще продолжает торговать с Российской Федерацией. Например, Индии и Китаю. Путина закапывают постепенно, потому что если это будет быстро, он может дернуться, сделав какие-то непредсказуемые и неприятные вещи. Я сейчас о ядерном оружии.

Готов ли Китай назло Америке продавать оружие России

Сейчас нас очень пугает ухудшение отношений между США и Китаем. Как вы думаете, Украина может стать жертвой этого обострения? Например, Китай решит передавать какое-то вооружение Российской Федерации.

Нет, я не думаю. Есть определенные сигналы о том, что Китай не готов назло Америке продавать оружие России. То, что сотворил Путин, негативно влияет и на экономику Китая. Европейские или американские рынки для Китая гораздо более привлекательны, несмотря на их "теплые" отношения. А российский рынок сейчас играет в одни ворота и он никуда не денется. Россияне вынуждены по сверхнизким ценам продавать Китаю свои энергоресурсы, потому что на 46% упали нефтегазовые доходы по итогам прошлого года. Весь мир взял курс на жесткий отказ от российских энергоносителей. РФ в данном случае с протянутой рукой стоит в сторону Китая, поэтому нет, Украина не станет жертвой. Китай понимает, что он, начав поставлять оружие России, затянет эту войну, сделает ее более кровопролитной, получит санкции. А зачем это? Потому что они Россию любят? У Китая нет союзников. При необходимости он пожертвует Россией.

Что творит "младший брат" Китая Казахстан? Местные говорят, что у них там ремонтируются эшелоны российских танков. Еще интересует решение о том, что россияне не смогут долго находиться в Казахстане по российскому паспорту. Если все это сложить вместе, получается, Токаев помогает РФ?

Я бы очень внимательно смотрел на источники этой информации. Сейчас очень много информационно-психологических операций проводится, чтобы поссорить нас с бывшими союзными республиками. Токаев на Петербургском экономическом форуме довольно четко сказал: "Мы не признаем аннексию территорий". Казахи нас очень много поддерживают. Я это вижу и по своим социальным сетям.

В РФ снова достали свою басню о том, что "нужно любой ценой прекратить огонь, остановить эту войну". Статья Явлинского, появление Уотерса из "Pink Floyd" в ООН. В чем смысл ИПСО, когда Киев уже реально готовится подойти к Крыму, а Москва может только мечтать о захвате улицы в Бахмуте?

Они опасаются успешного контрнаступления украинских вооруженных сил. Раньше Путин думал, что у него будет получаться образ миротворца. Помните, когда через Лаврова и Пескова Путин говорил: "Мы хотим разговаривать, тут Украина не хочет!" Он тогда пытался поиграть в какого-то миротворца, но не случилось этого.

Оно может вот так работать: выходит какой-нибудь Илон Маск со словами "Надо исправить ошибку Хрущева по Крыму". И ты понимаешь, что рядом с ним есть некий персонаж, как и рядом с другими американскими и европейскими селебритис, который ему влил это в голову. И он стал инфицирован очень грамотной пророссийской мыслью. Каждая такая волна происходит из-за опасения очередного разгрома российской армии.

Параллельно с их пропагандой через американских и европейских звезд идет еще один процесс - закрытие российских сайтов в Европе. Недавно в Германии закрыли Russia Today, до этого - во Франции. То есть РФ теряет рычаги влияния в Европе.

Резюмируя все, о чем мы говорили, вы рискнули бы сделать прогноз на ближайшие несколько месяцев? Сейчас все говорят о решающей весне. Какой вы эту весну видите?

Прогноз не рискну сделать, но отмечу одну очень важную новость: США меняют номенклатуру поставок вооружения из расчета на то, что теперь поставки будут с учетом масштабного контрнаступления украинских вооруженных сил. "Рамштайн" 14 февраля будет авиационным, результаты визита Зеленского в Великобританию - это все складывается в определенный пазл. Скорее всего Россия наступать будет, у Путина нет другого выхода. Он к годовщине, не стоит забывать про сакрализацию определенных дат в РФ, должен же хоть какой-то итог подвести. Да, наступать они будут, но американские и британские партнеры нас уверили в том, что оружие для обороны и контрнаступления у Украины будет. И глава Пентагона Ллойд Остин сказал то же самое.

Диана Шароди, Алексей Лихман