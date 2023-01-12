Он не видит ничего страшного в том, чтобы ракета из Ливии внезапно ударила по Франции или Польше.

Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился новыми угрозами в сторону стран НАТО. На этот раз приспешник Кремля предложил запускать ракеты по ведущим странам Альянса с территории Африки.

Бурной реакцией пропагандист отличился в своем эфире "Соловьев Live" на фоне решения Великобритании о поставках танков Украине.

Он публично предложил ударить ракетами по Франции, Польше или Великобритании из Африки, чтобы показать всему миру реакцию Кремля на подобные решения.

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"Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – является для нас легитимными целями, для нанесения ударов", – заявил Соловьев.

Также он призвал применить против стран НАТО не только "неядерные атаки", но и тактическое ядерное оружие. Для этого он предложил использовать группу ЧВК "Вагнера".

"Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но у "вагнеров" есть своя техника. Ну передайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, скажем из Ливии, и нанесет удар по Франции. Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии", – сказал топ-пропагандист Кремля.

Танки Challenger 2 от Британии

Несколько дней назад СМИ сообщили, что в британском правительстве работают над передачей Украине боевых танков Challenger 2.

11 января на Даунинг-стрит подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения.

Такое решение Великобритании является головной болью для немецкого канцлера Олафа Шольца, но маловероятно, что это заставит его изменить политическую позицию и передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

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