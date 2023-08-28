Пропагандистка удивлена, почему в элитном поселке под Москвой падают беспилотники.

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян пожаловалась, что ей приходится просыпаться от взрывов в половине четвертого утра, поскольку уже второй раз рядом с ее домом падают беспилотники.

В эфире одной из пропагандистских программ Симоньян, которая призвала убивать украинцев, возмущается, что дроны падают громко. В то же время она называет это "терроризмом".

"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, скажу вам. Просыпается в половине четвертого, только успев заснуть - тудух. Чего добиваются, выруси? Мы видим, что происходит с Москва-Сити. Добиваются они того, что и террористы. Это их типичный творческий почерк", - заявила пропагандистка.

Дроны возле дома Симоньян

21 августа Маргарита Симоньян сообщила, что в Истринском районе Московской области противовоздушная оборона РФ сбила дрон, и он упал на соседней с ее домом улице.

27 августа пропагандистка снова заявила, что возле ее дома второй раз за неделю упал дрон.

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