Россиянам кто-то хочет устроить "большой показательный ужас", считает пособница путинского режима.

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян утверждает, что возле ее дома второй раз за неделю упал дрон.

Беспилотник "громко падает", пожаловалась она в эфире одного из российских пропагандистких телеканалов. По ее мнению, кто-то хочет устроить гражданам РФ "большой показательный ужас".

"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник… В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", - заявила Симоньян.

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В РФ уже не раз жаловались на атаку неизвестными дронами. В частности, 21 августа Маргарита Симоньян сообщила, что в Истринском районе Московской области противовоздушная оборона РФ сбила дрон, и он упал на соседней с ее домом улице.

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22 числа стало известно, что беспилотники атаковали Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово был введен режим "Ковер" - были ограничены прилеты и вылеты самолетов.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, удары по Москве - информационно-психологические акции, направленные на деморализацию жителей.

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