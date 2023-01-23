С проблемой столкнулись мужчины из стран СНГ, которые получили российское гражданство.

Российские пограничники не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России из-за войны в Украине. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, которые пытались уехать на родину.

"Российские пограничники довольно вежливо объяснили мне, что "вы включены в мобилизационный список, это закон, и вы не имеете права выезжать за границу до 12 февраля", - рассказал один из пострадавших в комментарии "Радио Свобода".

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Отмечается, что мигрантам приходят повестки, их вызывают в военкоматы, где угрожаю строгим наказанием за дезертирство. Такая проблема возникла только у тех, кто получил российское гражданство, остальные могут спокойно вернуться домой.

В случае с Кыргызстаном натурализованным мигрантам помочь не могут, ведь между Россия не признает изначального гражданства. Кроме того, неизвестно, сколько уже таких мигрантов отправили на убой в Украину.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Россйской Федерации Владимир Путин объявил якобы частичную мобилизацию, но повестки прииходили людям как находившимся в запасе, так и не имеющих никакого отношения к военному делу. Тогда планировали призвать 300 тысяч граждан.

Кроме того, скрытая мобилизация проходила в российских колониях. Главар ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично проводил беседы с заключенными.

За период проведения частичной мобилизации из РФ уехали почти миллион россиян после указа Путина.

К концу года стала появляться информация о новой волне мобилизации в России. По данным ГУР Миноброны Украины, Кремль может быть мобилизовано еще 500 тысяч человек.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что мобилизация в РФ не останавливалась, несмотря на все заявления властей.

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