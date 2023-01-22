Оккупант рассказал, что мобилизованных сразу ставят на линию обороны.

Женщина обсуждая с оккупантом состояние мобилизации в России заявила, что в армию РФ забирают непригодных по здоровью лиц.

"Еще неизвестно, что будет дальше. Сегодня с Катюхой разговаривала, гребут всех, абсолютно. Косых, хромых, всех. Даже знакомый есть, у него операция, а ему сказали прийти через 10 дней", - жалуется женщина в перехвате ГУР МО Украины.

Российский военный был удивлен, ведь ранее сообщалось о "завершении" мобилизации в РФ. В свою очередь он рассказал, что мобилизованных ставят на линию обороны, тогда как других военных - на передний край.

Видео дня

"Саш, а куда этих мобилизованных на передовую? Их жены постоянно плачут и они сдаются в плен", - сказала женщина.

Мобилизация в России

Вскоре после объявления частичной мобилизации в России в сентябре уровень поддержки войны упал до 34%. При этом уже вскоре он значительно увеличился. Бывший чиновник Кремля рассказал журналистам WSJ, что внутренний опрос Кремля относительно войны свидетельствует о том, что россияне будут терпеть еще один раунд мобилизации.

В Генштабе сообщали, что в Российской Федерации не могут решить вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Как отмечали аналитики ISW, плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: