Они используют бронированные авто, начиненные тоннами взрывчатки.

Чеченские боевики Кадырова используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства. Такая же тактика применялась во время чеченских войн.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, в июне были зафиксированы случаи использования российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки. Предполагается, что экипаж выпрыгивает из машины после того, как пустит ее по курсу.

Отмечается, что чеченцы, воюющие на стороне Украины изготавливали аналогичные машины в январе 2023 года.

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"Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямым наведением, что ставит под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут иметь психологическое воздействие на оборонительные силы", - отмечают в ведомстве.

РФ перебрасывает "кадыровцев" ближе к Бахмуту

Как 11 июля сообщил генерал армии Украины Николай Маломуж, Россия пытается удержать Бахмут за счет "кадыровцев". Их перебросили на это направление.

Однако генерал сомневается, что это поможет россиянам сдержать ВСУ, которые практически окружили город за флангами.

Недавно был ликвидирован главарь отряда кадыровского спецназа "Ахмат", а в начале июля появилась информация, что в Украине от смертельного ранения умер экс-представитель Кадырова в Северо-Западном федеральном округе РФ Ислам Хизриев.

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