Уничтоженный вражеский командир родом из Ставропольского края, выяснили журналисты.

Потери врага возросли - во время полномасштабной войны Украины против РФ ликвидирован главарь отряда кадыровского спецназа "Ахмат".

Командир вражеского вооруженного формирования имел звание "полковник", и его зовут Евгений Писаренко (кличка "Большой"), поделился в Telegram украинский офицер Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

Защитник Украины показал фото минусованого главаря отряда "Ахмат" и отметил, что тот "успешно демобилизирован".

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в Telegram отреагировал на ликвидацию "Большого". "…Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом - мой дорогой брат…", - говорится в сообщении.

Писаренко родом из Ставропольского края, он уничтожен на "специальной военной операции" (так россияне называют войну против Украины - Ред.), пишет kp.ru. Подробности уничтожения командира отряда "Ахмат" пока неизвестны.

Полномасштабная война в Украине продолжается - прочитайте новости, которые стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил сведения, что украинские войска начали контрнаступательную операцию. От россиян уже освобождены ряд населенных пунктов.

Утром 3 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противники на двух направлениях - Запорожском и Херсонском, сосредоватичивают главные усилия на том, чтобы не позволить украинским воинам продвинуться вперед.

Стоит отметить, что Россия уже понесла очень большие потери на нашей земле. Потери РФ на 3 июля 2023 года составляют приблизительно 230 260 оккупантов.

Справка УНИАН. "Ахмат" - это специальное подразделение Росгварии, которое находится в Чечне. Спецназ назвали в честь первого президента Чечни в составе РФ - Ахмата Кадырова. Сейчас чечней руководит сын Ахмата Кадырова - Рамзан.

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