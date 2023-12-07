Оккупанты убеждают, что это якобы оборвало возможность связи между подразделениями ВСУ.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что его бойцы уничтожили российскую башню связи в Белгородской области. "Пехотинец Путина" уверяет, что это сделали для того, чтобы "прервать связь ВСУ".

Об удачной "операции" Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале. Более того, он даже показал видео, на котором "кадыровцы" запускают снаряд в свой же ретранслятор.

"Враг остался без связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника", - убеждает Кадыров.

Кадыров отправляет боевиков в Украину

Как сообщили СМИ, еще 3 тысячи чеченских боевиков отправят на войну в Украину. Боевики войдут в состав новых подразделений Минобороны и Нацгвардии РФ.

Отмечается, что Кадыров, который часто называл себя "пехотинцем" Владимира Путина и который порой выступал с резкой критикой действий России в конфликте, отметил, что бойцы имеют лучшее оборудование и современное оружие. Кроме того, они "очень воинственны и очень мотивированы на достижение результата".

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