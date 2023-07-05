На войну против Украины Хизриев якобы попал из колонии в составе ЧВК "Вагнер".

В Украине от смертельного ранения скончался экс-представитель Кадырова по Северо-Западному федеральному округу РФ Ислам Хизриев, пишет издание "Кавказ.Реалии" и подтверждает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Сообщается, что Хизриев умер 3 июля в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Еще 13 июня его задержали на оккупированной Россией части Луганской области за перегон чужой техники. На появившемся видео незадолго до своей ликвидации Хизриев называет свою должность, подтверждая непосредственное участие в войне против Украины, - командир взвода охраны в чеченском подразделении "Ахмат", которым командует бывший замминистра внутренних дел в Чечне Апти Алаудинов.

Видео дня

Как пишут росСМИ, на войну против Украины Хизриев попал из колонии в составе ЧВК "Вагнер" - в октябре 2021 года его задержали в Петербурге с тремя граммами наркотиков.

"ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник утверждает, что Хизриев попал в Украине под обстрел, тогда тяжелые ранения получила группа "кадыровцев".

Потери РФ в Украине - "кадыровцы" на фронте

Ранее сообщалось, что российские военные начали массовую проверку боевиков главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации украинского подполья, оккупанты даже создали на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной специальную комиссию. Она должна проверять и предотвращать массовые случаи мародерства со стороны "кадыровцев".

Не так давно был ликвидирован главарь отряда кадыровского спецназа "Ахмат". Защитник Украины показал фото минусованого главаря отряда "Ахмат" и отметил, что тот "успешно демобилизирован".

14 июня в российских соцсетях появилась информация о том, что "человек" Кадырова Адам Делимханов получил тяжелое ранение при обстреле на фронте где-то в Запорожской области. Отдельно на днях поползли слухи, что госпитализирован в тяжелом состоянии сам Кадыров.

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