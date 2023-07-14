Террорист оценил "закулисную" встречу между Путиным и 35 командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле.

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков оценил "закулисную" встречу между лидером РФ Владимиром Путиным и 35 командирами ЧВК "Вагнер".

Отметим, что Путин позвал наемников и основателя организации Евгения Пригожина "на ковер" в Кремль 10 июля, чтобы уговорить "вагнеровцев", несмотря на попытку мятежа, продолжать воевать в Украине. Вчера лидер РФ раскрыл соответствующие детали разговора росСМИ и нарвался на гнев террориста Гиркина в Telegram.

По словам бывшего боевика "ДНР", Путина на встрече заставили "сглатывать" и соглашаться с тем, что Пригожин и его банда не собираются воевать в составе ВС РФ.

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"Президент благородно предлагает вчерашним мятежникам продолжить защиту страны в рядах вооруженных сил. Мятежники согласно кивают, но вальяжно развалившийся в первом ряду "Пахан" (Пригожин - УНИАН) заявляет, что "ребята не согласны". Президент "сглатывает" и соглашается с мнением атамана, обещает поискать другие варианты. Занавес", - указал Гиркин.

Он оценил фразу Путина о том, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует и заявил, что это удобное объяснение для "вагнеровцев", которые конституционно имеют право воспринимать власть лидера РФ "не более, чем как особенность рельефа" в России.

"Во Вселенной "Вагнера" есть только Пахан (Пригожин), а РФ и ее президент - не более чем особенности рельефа, в котором ЧВК действует. Осознав данный факт и понимая, что не может ни наказать, ни даже распустить несуществующую организацию, президент впал в прострацию и удалился в раздумьях... Что мог сделать президент, уже полтора года старательно уклоняющийся от конституционных обязанностей Верховного Главнокомандующего?", - обличил Путина Гиркин.

Террорист резюмировал, что по итогам переговоров в Кремле отрядам "Вагнер" позволили и дальше зарабатывать на войне в Африке, а для Путина остался один вариант: "Президент занялся привычным "садо-мазо" - начал жаловаться общественности на то, что его опять "надули", унизили и в грош не ставят, старого дурака…", - заявил Гиркин.

Путин прокомментировал встречу с Пригожиным в Кремле

Отметим, 13 июля лидер РФ Владимир Путин прокомментировал переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле (встреча состоялась 10 июля, как уточнил Путин, на ней присутствовали 35 человек).

Президент РФ отметил, что дал "вагнеровцам" несколько вариантов для существования в России после истории с попыткой бунта (23-24 июня). В частности, по словам Путина, он "дал оценку" действиям наемников на войне в Украине и предложил продолжить защищать РФ под руководством командира с позывным "Седой", однако Пригожин ответил на предложение отказом.

Тогда Путин подчеркнул росСМИ, что юридически организации ЧВК "Вагнер" в РФ не существует.

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