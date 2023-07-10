Не исключено, что Пригожин до сих пор, несмотря на договоренности с Лукашенко, находится в РФ.

Евгений Пригожин вместе с командирами наемников ЧВК "Вагнера" встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после провала мятежа в России.

Об этом сообщает французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, Пригожина якобы вызвали в Кремль еще 1 июля.

На этой встрече, как отмечает Libération, также присутствовали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Видео дня

Чем закончился мятеж Пригожина и "вагнеровцев" в России?

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин организовал мятеж вместе со своими наемниками. Он грозил походом на Москву, требовал встречи с Шойгу и Герасимовым. Но уже на следующий день все утихло.

24 июня у Лукашенко заявили, что самопровозглашенному президенту Беларуси удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа. По итогам переговоров главарь "вагнеровцев" должен был уехать в Беларусь, а его наемники вернуться в полевые лагеря.

Позже у Путина заявили, что все обвинения с главаря ЧВК "Вагнера" будут сняты.

Где сейчас находится Пригожин, точно не известно. Ведь сначала Лукашенко заявлял о том, что главарь "вагнеровцев" в Беларуси, а уже 6 июля начал утверждать, что его нет в РБ.

Вас также могут заинтересовать новости: