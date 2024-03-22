Бойцы подчеркнули, что что Легион не воюет с мирными россиянами.

В Легионе "Свобода России" отреагировали на кровавый теракт в Москве, в результета которо вопибли десятки людей.

"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", - написали там.

Они уверены, что терракт готовился и его медийное освещение - тоже.

Видео дня

"Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", - добавили в в Легионе "Свобода России".

Что такое "Рязанский сахар"

"Рязанский сахар" хорошо известен русский эвфемизм. Он означает гексоген, заложенный сотрудниками ФСБ. Для того чтобы привести к власти Путина в 1999 году, неизвестные взорвали несколько домов, в чем обвинили чеченцев. Но местные жители одного из домов в Рязани увидели сотрудников ФСБ, закладывавших мешки с гексогеном в подвал. Офицеры ФСБ тогда заявили, что они проводят "антитеррористические учения", а в мешках был просто сахар.

Теракт а Москве - детали

ФСБ официально сообщилачто, по предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали. Телеграм-канал "112" сообщал о 40 погибших и 140 пострадавших. Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Здание горит, площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров. Пожар усиливается. В тушении участвует пожарная авиация. Кровля в районе сцены начала рушиться. Охранники здания были вооружены лишь дубинками и электрошокерами, у них не было огнестрельного оружия. По предварительным данным, несколько охранников могли быть убиты одними из первых.

В ГУР заявили, что стрельба в Подмосковье - это как раз та сознательная провокация спецслужб Путина, о которой ранее предупреждало международное сообщество.

Вас также могут заинтересовать новости: