Взятие "Исламским государством" на себя ответственности за пятничный теракт не остановило борьбу взаимных обвинений между Москвой и Киевом.

Масштабный теракт в Москве вечером 22 марта, в результате которого погибли по меньшей мере 133 человека, еще 154 получили ранения, вызывает борьбу обвинений, несмотря на взятие ИГИЛ на себя ответственности за атаку. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что как только "эхо стрельбы и взрывов гранат едва утихло в пятницу", российские и украинские официальные лица начали обмениваться обвинениями друг друга в теракте.

"Но обмен обвинениями между Москвой и Киевом после теракта был прерван террористической группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность", - пишет СМИ.

Журналисты проводят параллель с атакой "Исламского государства" в парижском театре "Батаклан" в 2015 году, в результате которой погибло 90 человек и осадой театра "Норд Ост" в 2002 году, когда группа чеченских вооруженных мужчин и женщин заняла переполненный зал на востоке Москвы и требовала прекращения Второй чеченской войны.

Издание также приводит слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал такие российские обвинения "спланированной провокацией Кремля с целью раздувания антиукраинской истерии в российском обществе" с целью "дискредитации Украины в глазах международного сообщества".

Теракт в Москве 22 марта

Вечером 22 марта в Москве произошел масштабный теракт. По данным российских масс-медиа, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта одной из российских рок-групп.

Жертвами атаки стали по меньшей мере 133 человека, еще 154 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. В то же время лидер РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

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