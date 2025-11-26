Эксперты советуют поливать вазон каждые 1-3 недели в зависимости от условий.

Ухаживать за рождественником несложно, и при условии соблюдения всех правил он зацветет как раз к праздничному сезону. Однако стоит убедиться, правильно ли вы поливаете свой вазон. Об этом пишет martha stewart.

По словам президента и генерального директора компании по торговле цветами Jackson & Perkins Келли Фанка, рождественник нужно поливать, когда верхний слой почвы высыхает. Проверить влажность можно, погрузив указательный палец в землю примерно на 2,5 см. Также можно воспользоваться влагомером или приподнять растение, чтобы почувствовать его вес.

"Замечательное эмпирическое правило: поливать рождественники, когда верхние 2,5-5 см почвы стали сухие - обычно каждые 1-3 недели в зависимости от условий", - отметил Фанк.

Видео дня

Он пояснил, что скорость высыхания почвы зависит от многих факторов: освещения, влажности, температуры воздуха. Эксперты рекомендуют никогда не поливать вазон по фиксированному графику - всегда нужно сначала проверять, насколько высохла почва.

Также эксперты объяснили, как различные факторы влияют на высыхание почвы, в которой растет рождественник, а следовательно, и на частоту его полива.

"Поскольку условия окружающей среды меняются в зависимости от времени года, это может влиять на то, сколько или как часто вы поливаете свое растение", - говорит садовник Costa Farms Джастин Хэнкок.

Солнечный свет

Рождественский кактус лучше всего чувствует себя при ярком непрямом солнечном свете, и это влияет на скорость высыхания почвы.

"Чем больше света получает ваше растение, тем больше энергии ему нужно для роста и здоровья, а также для уменьшения стресса. Если ваше растение не имеет много яркого света, его сниженный темп роста может компенсировать повышенное испарение. Поэтому вы можете заметить, что вашему вазону нужно меньше воды зимой, даже если в помещении суше", - пояснил Хэнкок.

Иногда сезонные различия могут влиять на то, как быстро высыхает почва.

"Некоторые замечают, что рождественники высыхают немного быстрее весной и летом, чем осенью и зимой, потому что дни длиннее, а температура выше", - добавил он.

Размер контейнера

Размер горшка также влияет на частоту полива. Менее глубокий горшок способствует более быстрому высыханию почвы, следовательно, в таком случае нужен более частый полив, говорит Фанк. Смесь в большом горшке дольше остается влажной, однако это также может увеличить риск корневой гнили, добавил он.

Температура и влажность

"Средний или выше среднего уровень относительной влажности - более 45 процентов или около того - является оптимальным для рождественника", - утверждает Хэнкок.

Однако в помещении температура может повышаться, а влажность уменьшаться. Например, из-за использования обогревателей в холодные месяцы.

"Сухой воздух или низкая влажность увеличивают скорость испарения влаги из почвенной смеси, а также, возможно, из мясистых стеблей растения. Поэтому, если осенью и зимой у вас есть место с большим количеством яркого света, то ваш кактус во время праздников может потреблять столько же влаги, сколько и в длинные весенние и летние дни", - говорит эксперт.

Как поливать рождественник

Наполните лейку или бутылку водой из-под крана.

"Используйте воду комнатной температуры и тщательно поливайте, пока она не стечет со дна", - советует Фанк.

Он предостерег от использования холодной или горячей воды, которая может привести к тепловому шоку в корнях.

Признаки недостаточного полива

Рождественник, который не получает достаточно воды, обычно теряет свою привлекательность.

"Когда вазон становится слишком сухим, его мясистые стебли могут приобрести более тусклый, менее яркий зеленый цвет. Если он останется и дальше слишком сухим, то стебли могут стать немного обвисшими и морщинистыми", - рассказал Хэнкок и добавил, что если к ним прикоснуться, то можно заметить, что они мягче, чем обычно.

Признаки чрезмерного полива

Слишком мокрая почва является первым признаком того, что растение переувлажнено.

"Если она была слишком влажной, рождественник также может начать увядать. Стебли на ощупь будут мягкими", - пояснил Хэнкок.

Переувлажненные растения также могут издавать кислый запах из почвы, что часто является признаком корневой гнили, добавил Фанк.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить рождественник, чтобы он пышно зацвел. По словам экспертов, отличным удобрением для этого растения является кофейная гуща. Чтобы подкормить ею рождественник, ее надо сначала высушить, а потом или смешать ее с верхним слоем почвы, или развести в воде и полить вазон, или же добавить кофейные отходы в компост.

Вас также могут заинтересовать новости: