26 ноября принято поздравлять сапожников и много работать.

Дата 26 ноября полна народных обычаев, которым строго следовали наши предки. Мы рассказали интересные факты о сегодняшнем дне - какой сегодня церковный праздник, что отмечают в Украине и в мире, и какие об этой дате есть давние традиции на счастье.

Какой сегодня праздник в мире

В Международный день сапожника чествуют мастеров тысячелетнего ремесла. В честь него поздравляют обувщиков, а также проводятся выставки и модные представления обуви.

Еще одно важное событие 26 ноября - праздник День борьбы с ожирением. Его целью является распространение информации о здоровом похудении и важности здорового образа жизни.

Это не все всемирные праздники сегодня - также наступают День женщин рокеров, День оливкового дерева, День торта.

Какой сегодня праздник в Украине

26 ноября родилось несколько наших известных соотечественников. В связи с этой датой вспоминаем таких личностей: писателя Филиппа Морачевского, художника Матвея Донцова, языковеда Ярослава Рудницкого, актрису Надежду Батурину и правозащитник Юрий Литвин.

В нашей стране сегодня праздник не отмечается, но украинцы могут поздравить знакомых обувных мастеров.

Какой сегодня праздник церковный

Святых Алипия, Иннокентия и Якова чтят по новому стилю. Также церковь празднует годовщину освящения Георгиевского храма в Киеве. Если вспомнить времена, когда православные жили по старому календарю, то праздник сегодня посвящался святителю Иоанну Златоусту.

Какой праздник 26 ноября в народе

Приближается конец осени, поэтому в этот период ожидаются морозы. Вот что говорят традиционные приметы об этой дате:

если ударил мороз, то в День Николая (6 декабря) наступит полноценная зима;

если дороги покрылись грязью, то грядет оттепель;

иней на деревьях предвещает большой урожай в следующем году;

ночью ярко мерцают звезды - к морозу.

Народный праздник сегодня в Украине издавна считался подходящим для любого труда. Начатое 26 ноября дело успешно закончится. Люди верили, что труженики будут вознаграждены Богом. А чтобы избавиться от финансовых проблем, стоит расплатиться по долгам.

Верующие могут провести дату, молясь Иннокентию об избавлении от болезней. Также в церквях вспоминают Георгия Победоносца, которому читается молитва за воинов.

Что нельзя делать сегодня

Неудачным день считается для охота и сбора грибов. Можно даже не пытаться выходить на промысел, поскольку вернетесь домой с пустыми руками. Запрещено в праздник сегодня лениться, долго спать и нарушать обещания. Не рекомендуется отправляться в дорогу, но если поездку перенести нельзя, то стоит помолиться.

