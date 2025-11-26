Этот плод растет в тропических лесах Австралии и Юго-Восточной Азии.

В ботанике и пищевой науке распространено мнение, что на самом деле синих фруктов не существует. Однако американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes рассказал о таком плоде.

Ученый пишет, что даже те фрукты, которые принято считать синими, например черника, на самом деле не являются синими, а скорее фиолетовыми или цвета индиго.

"Но в глубине тропических лесов в Австралии и Юго-Восточной Азии растет дерево, которое полностью ломает это правило: Elaeocarpus angustifolius более известное как "голубой квандонг", "синий инжир" или "мраморное дерево"", - говорится в статье.

По словам Треверса, его плоды настолько невероятно кобальтовые, что большинство людей предполагает, что этот цвет усилен цифровым способом или с помощью искусственных красителей.

"Однако если рассмотреть их под естественным солнечным светом, можно убедиться: плод квандонга сияет металлическим, почти драгоценным отблеском. Однако самое интересное то, что он вообще не имеет никакого синего пигмента. Его необычный оттенок - результат структурной окраски", - пояснил ученый и добавил, что такой цвет возникает в результате оптической иллюзии.

Что известно о цвете голубого квандонга

Голубой квандонг, по словам Треверса, растет по всей территории тропической Австралии, Папуа Новой Гвинеи и части Индонезии. По данным исследования, вышедшего в журнале Nature, это высокое раскидистое дерево, плоды которого имеют примерно 1-2 см в диаметре. Они небольшие, относительно твердые, и их окраска остается насыщенной даже при слабом свете.

Исследователи часто описывают цвет этого фрукта как, возможно, самый интенсивный синий среди всего растительного царства. Отмечается, что у большинства растений эта окраска обусловлена антоцианами - пигментами, меняющими цвет в зависимости от pH. Но когда авторы упомянутого исследования измельчили этот фрукт, чтобы добыть пигмент, ничего синего не появилось - вещество в растворе было тускло-серым. Выяснилось, что синий цвет является физическим свойством кожуры плода, а не химическим.

По словам ученого, другое исследование - в Proceedings of the National Academy of Sciences - обнаружило, что секрет синего цвета квандонга заключается в многослойном строении клеточных стенок, расположенных в точных наноструктурированных слоях. Эти слои отражают и усиливают определенные длины волн света - так же, как это происходит в радужных крылышках бабочек или мерцающей зелено-синей окраске павлиньих перьев.

Но, в отличие от насекомых и птиц, окраска которых зависит от иридосом, цвет квандонга обусловлен чередованием слоев целлюлозных фибрилл и воздушных промежутков. Под электронным микроскопом эта структура напоминает стопку микроскопических стеклянных пластин. Когда она повторяется много раз, возникает явление конструктивной интерференции. В результате кожура плода отражает только синие волны, одновременно поглощая все остальные.

"Проще говоря, это означает, что плод не синий, как синие краски или красители. Его микроскопическая структура превращает любой белый свет, который на него падает, в синий. И что самое интересное - это один из всего шести известных фруктов на Земле, которые имеют такую структурную окраску", - отметил Треверс.

Квандонг стал синий в процессе эволюции

Он пишет, что, с биологической точки зрения, синий цвет фрукта кажется почти нелогичным. Большинство тропических фруктов - красные, оранжевые, ведь эти цвета лучше всего контрастируют с зелеными листьями и сигнализируют о спелости. А вот синий - чрезвычайно редкий, и именно его редкость, вероятно, и стала его эволюционным преимуществом.

Ссылаясь на упомянутое исследование, Треверс говорит, что, скорее всего, синяя окраска квандонга служит своеобразным маяком для птиц, которые имеют чрезвычайно острое зрение и высокую чувствительность к синим и ультрафиолетовым оттенкам.

