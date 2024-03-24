Сегодня РФ выглядит более опасной и нестабильной, чем когда-либо за 24 года правления Путина.

Спустя всего неделю после того, как Владимир Путин получил свой пятый президентский срок, Россия погрузилась в бойню и беспорядок. Ужасное нападение на огромную концертную площадку и торговый комплекс "Крокус Сити Холл" под Москвой, ответственность за которое взяла на себя ИГИЛ, привело к гибели и ранениям сотен невинных людей. Об этом говорится в материале CNN.

Издание напоминает, что, по данным российских властей, четырех человек, подозреваемых в совершении нападения, задержали у границы России с Украиной. При этом Путин сказал, что они планировали пересечь границу с Украиной - Киев отрицает какую-либо связь с нападением и предупреждает, что Россия может использовать это как повод для эскалации своего вторжения.

"На фоне опасений относительно новых нападений усилены меры безопасности на ключевых транспортных узлах по всей России. Публичные концерты и спортивные мероприятия перенесены. Вряд ли это та стабильность и безопасность, которых так много россиян ожидали, когда голосовали за президента Путина", - пишет издание.

Отмечается, что в течение многих лет Путина считали лидером, способным гарантировать порядок "в этой огромной, бурной стране", но сегодня Россия выглядит более опасной и нестабильной, чем когда-либо за 24 года правления Путина. При этом сейчас "внимание сосредоточено на очевидном повторении в России широкомасштабных террористических нападений джихадистов, не связанных с войной в Украине или внутренним противостоянием Кремлю".

"Что еще хуже - в начале марта США и другие западные правительства предупредили о ... такой атаке. Представители США говорят, что сообщали России о разведывательных данных месяцами. Но почему-то Путин решил проигнорировать это, назвав предупреждение "провокацией с целью запугать и дестабилизировать наше общество". ... Для лидера, который пообещал безопасность и стабильность россиянам, большое нападение на российскую землю является еще одним мощным ударом", - констатирует издание.

Теракт в Москве 22 марта

Вечером 22 марта в Москве произошел масштабный теракт. По информации росСМИ, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы Пикник.

В результате атаки погибли по меньшей мере 133 человека, еще 154 получили ранения.

Впоследствии ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

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