Украинофоб Шахназаров отметил талант полководца у Залужного.

В студии российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров похвалил Валерия Залужного.

В частности украинофоб Шахназаров отметил талант полководца у Залужного. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает Главнокомандующий ВСУ.

"Ну, надо признать, что Залужный - талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, в смысле военного дела он интересные комбинации придумывает. То надо это признать!", - сказал Шахназаров.

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Ранее Шахназаров заявил, что украинский народ реален, а не придуман австро-венгерской империей. А еще он подчеркивал, что на противников войны в России ждут стерилизация и концлагеря.

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