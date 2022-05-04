Шахназаров поддерживает вторжение РФ в Украину.

Российский кинорежиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заявил, то противников войны в России ждут стерилизация и концлагеря.

"Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно", - сказал Шахназаров в эфире пропагандистского канала "Россия 1".

Отметим, Шахназаров уже неоднократно поддерживал путинский режим. 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента России Владимира Путина в Украине и в Крыму.

24 февраля 2022 года он публично поддержал вторжение России в Украину. 3 мая этого же года в эфире телеканала "Россия 1" публично поддержал концлагеря, перевоспитание и стерилизацию для неодобряющих вторжение.

Напомним, в Кремле "подгорает" от выступлений российских артистов против войны.

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