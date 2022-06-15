Шахназаров усомнился в военном пути решения "украинского вопроса".

На российском пропагандистском телевидении неожиданно начала меняться риторика в отношении Украины.

Так, в ходе одного из недавних прямых эфиров на "Россия 1" известный пропагандист и режиссер Карен Шахназаров намекнул, что попытка захвата Украины военным путем может потерпеть фиаско.

"Нельзя только военным путем, если мы будем пытаться, решить "украинский вопрос", мы его не решим. Это очень затруднительно. Надо признать, что украинский народ - это реальность. И не говорить, что он "австро-венграми придуман"... Почитайте классику. У Чехова, Гоголя. Да, это близкий нам народ, который сложился в какую-то свою идентичность. Нравится нам, не нравится...", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова. Известно, что полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.