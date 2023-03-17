"Герои" якобы предотвратили нарушение БПЛА района, который Россия "временно использует" в целях войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил пилотов Су-27, врезавшегося в американский разведовательный БПЛА MQ-9 Reaper.

В сообщении министерства говорится, что летчики, атаковавшие MQ-9 Reaper, якобы "предотвратили нарушение" этим БПЛА "района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения "специальной военной операции".

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - утверждают у Шойгу.

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Инцидент с MQ-9 Reaper – что известно

Во вторник вечером, 14 марта, российский Су-27 протаранил американский разведовательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В Белом доме действия русских назвали "непрофессиональными и небезопасными".

Отмечается, что перед столкновением летчики Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Россия свою вину не признает. Однако Пентагон показал накануне кадры, снятые MQ-9, подтверждающие версию западных чиновников о спланированной провокации РФ над Черным морем.

Американцы надеятся, что их технологии не попадут "в чужие руки", а также раздумывают, отменять ли полеты своих дронов в Черном море.

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