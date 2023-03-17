Зону, где был сбит американский беспилотник, Медведев назвал "российской территорией".

Россия установила какие-то свои "запретные зоны" в международном воздушном пространстве, по крайней мере это выплывает из заявления зампреда Совфеда РФ Дмитрия Медведева.

Бывший президент РФ в своих соцсетях наконец-то выпустил комментарий по поводу незаконного сбития Россией американского БПЛА MQ-9 Reaper.

Медведев ссылается на Воздушный кодекс, согласно которому устанавливаются термины "запретные зоны" и "зоны с ограничениями" полетов воздушных судов. Правда, Медведев не уточнил, в связи с чем эти зоны вводятся и где именно.

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Зону, где был сбит американский беспилотник, Медведев назвал "российской территорией". "В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно", - заявил Медведев.

Он же добавил, что контакты с военныем "конечно, нужны". "Особенно на фоне заявлений американских у*людков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты. Кстати, и с такими тв*рями иногда случаются авиационные происшествия", - пригрозил Медведев.

Накануне все топ-пропагандистские помойки РФ писали, что сенатор Линдси Грэм "толкает США к мировой войне". Грэм, критикуя осторожность Администрации Байдена, отметил, что США стоило бы предупреждать такие инциденты, как сбитие БПЛА в международных водах, ударами по приближающимся самолетам РФ.

Инцидент с MQ-9 Reaper в Черном море – что известно

14 марта российский Су-27 протаранил американский БПЛА MQ-9 Reaper, осуществлявший разведовательную мисию в международных водах неподалеку от острова Змеиный.

В России вину не признают, более того - обвиняют сами Штаты в якобы "провокациях". Пентагон все заявления Москвы опроверг видео самого инцидента, снятого MQ-9 Reaper.

В ВСУ подтверждают, что РФ увеличила присутствие своего флота в Черном море, чтобы поднять американский БПЛА.

Американцы, в свою очередь, надеятся, что их технологии не попадут "в чужие руки", а также раздумывают, отменять ли полеты своих дронов в Черном море.

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