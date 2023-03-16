Именно тогда ФСБ могла завербовать главного кремлевского рупора.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев в 90-ых пытался заказать убийство известного вора в законе Отари Квантришвили.

Как сообщает "The Insider", эту информацию раскрыл бывший работник ФСБ Сергей Асташин.

В 1994 году Отари Квантришвили застрелил киллер. Влиятельность криминального авторитета трудно переоценить, ведь на его похоронах были мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также знаменитые спортсмены и деятели искусства.

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"В начале 90-х годов Квантришвили и Иосиф Кобзон основали Фонд помощи правоохранительным органам "Щит и Лира" и "Ассоциацию XXI века". Помимо прочего, Отарик создал партию "Спортсмены России", куда вошли олимпийские чемпионы, борцы самбо и боксеры. Он имел доли в нескольких столичных казино, банках, в транспортировке нефти и вместе с криминальным авторитетом Сильвестром контролировал добычу драгоценных металлов", - отмечает издание.

Киллера установили через 12 лет - им оказался так называемый штатный киллер Алексей Шерстобитов из Медведковской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.

На допросах киллер рассказал, что Квантришвили ему заказал криминальный авторитет Сильвестр. Они не поведали Туапсинский НПЗ. За убийство Квантришвили киллеру подарили трехкомнатную квартиру и "Жигули" седьмой модели.

По словам Асташина, Квантришвили мешал не только Сильвестру, но и пропагандисту Соловьеву. Экс-работник ФСБ заявил, что Соловьев обращался к нему с просьбой найти за 10 тысяч долларов киллера для убийства Квантришвили. Асташин написал рапорт руководству. По его убеждению, именно после этого рапорта Соловьева могла завербовать ФСБ.

"То, что его (Соловьева – УНИАН) под себя контора могла подмять, - это 100%. Здесь надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", - рассказал Асташин.

Соловьев и его пропагандистская карьера

Владимир Соловьев - топ-пропагандист РФ, известный своими скандальными заявлениями о США, Европе и Украине, фанат идеи "жахнуть ядеркой" по Западу.

Годами Соловьев "обрабатывал" мозги россиян своей пропагандой, а после пономасштабного вторжения РФ вовсе перестал фильтровать поток бешеных мыслей. В частности, Соловьев призвал мобилизованных россиян не бояться умирать на войне против Украины. Он заявил, что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

Также топ-пропагандист Кремля признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в армии.

Кроме того, Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу. В очередном видео он заявил, что войска РФ вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

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