Американцы серьезно опасаются риска прямого столкновения с РФ после инцидента с беспилотником Reaper.

Военно-политическое руководство США сейчас оценивает целесообразность дальнейших полетов беспилотников в районе Черного моря после инцидента с российским Су-27. Об этом несколько американских чиновников рассказали CNN.

Отмечается, что пока Пентагон продолжает разведывательные полеты в Черном море. Вместо сбитого россиянами MQ-9 Reaper американцы отправили туда аналогичный аппарат. Он в частности будет отслеживать активность оккупантов в районе падения беспилотника.

"Но американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно запускают истребители в Крым и из него", – заявили журналистам официальные лица США.

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Пентагон в частности хочет понять, насколько все издержки, связанные с этими полетами, соотносятся с получаемой "выгодой". Военные сравнивают потенциальную ценность конкретного разведывательного маршрута с риском эскалации и конфликта с Россией.

Хотя некоторые чиновники обеспокоены тем, что ограничение маршрутов беспилотников повлияет на сбор разведданных по войне в Украине, другие отмечают, что у США есть альтернативы варианты для сбора информации – например, спутники-шпионы.

Столкновение российского Су-27 с американским БПЛА Reaper

14 марта над Черным морем недалеко от Крыма российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном-разведчиком MQ-9 Reaper. Из-за полученных повреждений беспилотник был затоплен в море.

Позднее американские военные опубликовали видео последних минут полета их беспилотника. На этих кадрах видно, что российский истребитель пытался сбросить на американский дрон свое топливо, чтобы вывести его из строя без применения оружия. Во время очередной такой попытки самолет задел винт беспилотника и повредил его.

В России отрицают, что их самолет протаранил американский аппарат и заявили о планах достать дрон со дна моря.

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