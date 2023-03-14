Спикер Белого дома подчеркнул, что этот инцидент не помешает США проводить операции над Черным морем, - оно не принадлежит ни одному государству.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби назвал инцидент с дроном MQ-9 Reaper, в который врезался российский истребитель Су-27 над Черным морем, "небезопасным и непрофессиональным".

Об этом пишет The Guardian. Кирби отметил, что случаи перехвата российскими самолетами американских над Черным морем не являются редкими, но этот "заслуживает отдельного внимания".

Кирби сообщил журналистам, что президент Джо Байден был проинформирован об этом инциденте. Он добавил, что Госдепартамент США будет "прямо говорить" со своими российскими коллегами и "выражать нашу обеспокоенность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата".

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Спикер Белого дома подчеркнул, что этот инцидент не помешает США проводить операции над Черным морем.

"Черное море не принадлежит ни одному государству. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира", - сказал Кирби.

В свою очередь, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США вызвали "на ковер" российскогоь посла.

"США вызывают в Государственный департамент посла РФ в связи с инцидентом с американским дроном над Черным морем", - сказал Прайс.

Посол США в Москве передал министерству иностранных дел России четкий сигнал, сказал Прайс, добавив, что официальные лица США проинформировали союзников и партнеров об инциденте.

Столкновение американского дрона и российского истребителя - что известно

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

В Европейском командовании Вооруженных сил США заявили, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Генерал ВВС США Джеймс Хекер сообщил, что их дрон был сбит российским истребителем во время выполнения задач в международном воздушном пространстве.

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