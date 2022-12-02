Местных жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Днем 2 декабря после 14:00 в ряде восточных регионов Украины объявлена воздушная тревога. Это - Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Как свидетельствует карта воздушных тревог, "покраснели" почти все восточные области. А в одной из них сообщается о звуках взрывов.

"В Днепре слышны звуки взрывов", — сообщают корреспонденты "Суспильного". Телеграмм-канал "Днепр сейчас" сообщил, что первый взрыв прогремел в 14:16. Позже он добавил, что после взрыва поднялся столб дыма.

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По предварительной информации, в городе работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 14:25

Предупреждение о ракетных обстрелах Украины

После массированного ракетного удара РФ по Украине 23 ноября украинцев предупредили, что Россия на этой неделе прибегнет к мощной атаке на нашу страну. Об этом заявлял и президент Зеленский.

О подготовке России к массированному ракетному удару свидетельствуют и спутниковые снимки, опубликованные изданием Spiegel. Оно опросило экспертов, которые указали на то, что на российском аэродроме "Энгельс-2" проводится подготовка к атаке на Украину, которая, вероятно, состоится в ближайшее время.

В МВД Украины говорили, что после 23 ноября путинским военным необходима еще неделя-две для подготовки к новой атаке.

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