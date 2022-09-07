Российские ресурсы уже успели выяснить, что синяки - это результат спаррингов по "бесконтактному бою".

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев появился в эфире с синяками на лице с расстроенным видом из-за успехов контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

Фрагмент эфира появился в сети.

Во время комментирования войны в Украине Соловьев вдруг не нашел поводов для оптимистических прогнозов для оккупантов. Он расстроен, что ВСУ разгромляют российские позиции на Херсонщине и Харьковщине.

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"Как-то тревожно мне все равно. Конечно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Важно чем все закончится", - сказал расстроенный рупор Кремля.

Однако особенно радует не только депрессивное настроение Соловьева, а синяки на его лице. Один из синяков расположен под глазом, а еще несколько на носу и лбу.

Российский Телеграм-канал "База" сообщил, что синяки у кремлевского рупора могли появиться из-за спаррингов по "бесконтактному бою", которые якобы состоялись на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты нередко призывают к убийствам украинцев и угрожают ядерными ударами. В частности, недавно топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев удивил невиданной откровенностью. Кремлевский рупор публично признал себя террористом и призвал "сносить" Одессу, Харьков и Николаев.

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