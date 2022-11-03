Властьимущие в РФ задумались о том, а не увеличить ли срок службы в армии.

В РФ на фоне войны проив Украины обсуждают увеличение срока службы в армии с одного года до двух лет.

Как пишет Meduza, депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для качественной подготовки военнослужащих срок обязательной службы в российской армии следует увеличить с одного года до двух.

"Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант", - пояснил депутат.

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По словам Шеремета, это предложение, сделанное на фоне продолжающейся войны против Украины и начавшегося осеннего призыва в РФ, - "своевременная и необходимая мера", которую "нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности армии".

Шеремет не первый, кто выступил с инициативой увеличить срок военной службы. В середине октября аналогичное предложение сделал сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. По его мнению, военнослужащих нельзя быстро научить обращаться со сложной военной техникой, а после увеличения срока службы до двух лет армия РФ увеличится вдвое.

"Наверное, [увеличить срок службы] все-таки имеет смысл. Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента", - сказал Джабаров.

При этом в Кремле продолжают успокаивать, что в администрации президента России увеличение срока службы в армии до двух лет не обсуждается. Комментируя предложение Шеремета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе "все зависит от позиции Минобороны". Ведомство по этой теме в последнее время не высказывалось.

Мнения в Совете Федерации по поводу инициативы разделились. Глава оборонного комитета верхней палаты парламента Виктор Бондарев поддержал возвращение российской армии к двухлетнему сроку службы. Он объяснил свою позицию тем, что военные получат лучшую подготовку и лучше научатся обращаться с новыми вооружениями.

По словам Бондарева, в Совете Федерации пройдут консультации с профильными ведомствами, в том числе с Минобороны. Сенатор считает, что идею в конечном счете поддержат.

В свою очередь глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился, что увеличение срока службы повысит боеспособность российской армии. "Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников", — считает он.

При этом Клишас поддержал предложение о консультациях с военными в парламенте, отметив, что итоговое решение остается за Минобороны. "Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Российская армия

Срок службы в российской армии сократили с двух лет до одного с 2008 года. В Минобороны РФ тогда отметили, что такое решение способствовало уменьшению числа случаев дедовщины.

После реформы правозащитники отмечали снижение числа преступлений в армии, но не такое радикальное, как об этом сообщали власти.

В 2016 году Минобороны РФ отчиталось, что число служащих по контракту впервые в новейшей истории российской армии превысило число срочников. Ведомство неоднократно заявляло, что намерено увеличивать количество контрактников, но не планирует отказываться от призыва на срочную службу.

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