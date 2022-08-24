Мирному населению надо дать три дня на то, чтобы эвакуироваться, заявил кремлевский рупор.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев удивил невиданной откровенностью. Кремлевский рупор публично признал себя террористом и призвал "сносить" Одессу, Харьков и Николаев.

Об этом он заявил в эфире федерального канала.

"Я вообще террорист, я вообще сказал: значит так... Три дня - всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Если это не будет сделано - сносим квартал за кварталом", - заявил Соловьев.

Напомним, российский пропагандист, ведущий шоу "Соловьев Live" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" находится в санкционным спискам ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Его канал "Соловьев Live" на YouTube закрыт из-за нарушения условий использования платформы.

11 июня 2022 года Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.

22 июня 2022 года пропагандист Соловьев пригрозил НАТО Третьей мировой войной.

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