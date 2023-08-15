Пропагандистка убеждена, что ВСУ будут наносить удары по Крымскому мосту.

На российском телевидении признали, что оккупированный Крым - часть Украины. Такое заявление сделала российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".

Во время обсуждения возможных поставок Украине немецких ракет Taurus один из "экспертов" сказал, что их дальность может достигать 750 километров. "Плюс возможность расширения потенциала топливных баков - это еще 15%. Итого мы получаем 900 км", - добавил он.

"Очевидно, что они не собираются бить по территории Российской Федерации. Это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерная война. То есть бить они, скорее всего, будут по Крыму. Судя по кадрам, которые мы все чаще получаем, бить они будут по Крымскому мосту", - ответила Скабеева.

Удары по Крымскому мосту: что известно

Напомним, первая атака на Керченский мост произошла 8 октября. Взрывом было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда.

17 июля возле моста вновь сообщили о взрывах. Оккупационные власти заявили о повреждении двух пролётов моста.

12 августа в сети появились снимки работы ПВО в оккупированном Крыму, сам мост окутала "дымовая завеса". Захватчики обвинили Украину в запуске ракет С-200.

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