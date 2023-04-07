Глава государства убежден, что Украина одержит победу и вернет Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что деоккупация Крыма заявляет, что деоккупация Крыма является безальтернативной целью Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления в крымскотатарском культурном центре "Бирлик" по случаю открытия на официальном уровне традиционного ужина Ифтар.

"Не забудем, что именно с оккупации нашего украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы", - сказал Зеленский.

Видео дня

Президент напомнил, что сейчас в Крыму под российским триколором царит зло - происходят унижения, репрессии, убийства и война.

"Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира. Уверен в этом. Для порядка в мире, который основан на конвенциях и Уставе ООН, а не на уголовных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина справедливо ожидает уважения к ее территориальной целостности в пределах всех границ - от северных украинских городов до Севастополя и Керчи на юге, так же, как она уважает территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки.

"Мы вернемся в Крым, и тогда в мир вернется покой, потому что агрессор проиграет. Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять в мире зло и руины. Победа нашего государства, победа каждого из нас, победа Украины будет означать победу жизни, жизни всех нас, всех украинцев", - сказал Зеленский.

Война Новости - ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают эвакуироваться из Крыма. "В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", - говорится в сообщении.

Украинская разведка призывает жителей временно оккупированного Крыма передавать информацию о расположении сил и средств российских захватчиков.

По мнению экс-командующего войсками США в Европе, генерал Бена Ходжеса, контрнаступление ВСУ будет нацелено на освобождение Крыма, поскольку, Крым – это решающая территория, "если освободить Крым, это изменит все".

Вас также могут заинтересовать новости: