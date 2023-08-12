Там традиционно обвинили в ударе ВСУ и поделились своей версией событий.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали новые взрывы в районе Крымского моста и заявили, что он был атакован ракетами С-200.

Реакцией на "бавовну" во временно оккупированном полуострове ведомство отметилось в Telegram. Там традиционно заявили, что в ударах по Крыму виновата Украина.

"12 августа около 13 часов мск "киевским режимом" была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант", - говорится в сообщении.

Также Минобороны РФ утверждает, что вражеские цели удалось "перехватить в воздухе". Сработала местная ПВО, разрушений и пострадавших нет, уточняет ведомство.

Сегодня в районе Крымского моста прогремели взрывы

Напомним, в субботу, 12 июня, в районе Крымского моста прозвучали взрывы. В социальных сетях стали распространяется кадры с сильными задымлениями, местные телеграм-каналы уточнили, что движение автотранспорта через мост остановлено.

Также местный "губернатор" Сергей Аксенов заявил, что на временно оккупированном полуострове ПВО сбила две ракеты в районе Керченского пролива. Тем временем в сети распространяется видео, как к месту "прилетов" спешат береговые катера РФ.

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