Уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня "HIMARS", заявляли оккупанты.

Якобы уничтоженные Россией ракеты от HIMARS в Днепропетровской области, о которых ранее отчитывалось МО РФ, были на самом деле соломой.

Внимание на очередное вранье оккупантов обратил журналист Роман Цымбалюк.

Утром представитель Минобороны Игорь Конашенков, говоря о нанесенных ударах по инфраструктуре в Любимовке Днепропетровской области, заявил, что войска уничтожили более 100 ракет к системе HIMARS и более сотни военных.

"Уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня "HIMARS" производства США, ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты", - заявил Конашенков.

Однако, в действительности удар был нанесен по ангарам агропредприятия, отмечает Цымбалюк: "Руководство вооруженных сил считает граждан РФ идиотами, выдавая уничтоженную солому за ракеты от РСЗО "HIMARS".

"... На момент нанесения удара (в ангаре - ред.) хранилось более 800 тонн соломы (из которой, по мнению Конашенкова, можно было бы изготовить около 100 ракет для "HIMARS"). Кроме того, пострадал один ребенок (очевидно, являющийся иностранным наемником)", - добавил журналист.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска медленно продвигаются на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области.

Оккупанты в течение 31 июля безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского на Бахмутском направлении. Провалился штурм русские и в районах Каменки и Песков. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех. Враг вел обстрелы территорий, в частности, нанес и авиаудары.

Безуспешными оказались и попытки вражеских разведчиков явить позиции наших войск в районе Серебрянки на Краматорском направлении.

Враг продолжает удерживать в пограничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения российских военных.

ВСУ отбили атаку врага на Херсонском направлении. Россиянам не дали пойти на штурм из оккупированного Брускинского на Белогорку, расположенную на западном берегу Ингульца.

После метких ударов ВСУ о переправах и мостах, которые стратегически важны для врага в Херсонской области, РФ начала перебрасывать в оккупированную область инженерную технику.

В соцсетях уже пишут о ремонте Антоновского моста, который регулярно подвергается огневым ударам украинской стороны.

Всего в боях с противником ВСУ ликвидировали уже 40 830 оккупантов и тысячи единиц техники.

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