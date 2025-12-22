Желе - отличная альтернатива промышленным десертам: вместо тяжелых кремов и сахара вы получаете белковый продукт, который легко усваивается и не содержит лишних калорий.

Помните самый простой и быстрый десерт нашего детства - яркий, цветной, который обожали почти все дети? Да, речь о желе.

Когда-то оно было непременным атрибутом праздников, а сейчас буквально гастрономический аутсайдер - еда для детских праздников или ретро-воспоминание для бабушек.

Однако, если разобраться глубже: желе - это суперфуд, полезный для суставов и кожи, отмечает нутрициолог и кондитер Лилия Коваль. И оно точно стоит того, чтобы вернуться в ваше взрослое меню.

В чем же польза желе?

Наверное, вы все слышали о чрезвычайной пользе коллагена для нашей красоты. Но мало кто знает, что желатин - это тот самый коллаген, который прошел термическую обработку. То есть, он содержит те же белки и аминокислоты и так же положительно влияет на нашу соединительную ткань (хрящи, суставы и кожу).

И вместо того, чтобы покупать дорогущие БАДы и добавки коллагена, можно ввести в свое меню значительно более дешевые и доступные желатиновые продукты.

Кроме влияния на состояние кожи, желе помогает контролировать аппетит и даже вес, говорит эксперт:

Дело в том, что благодаря высокому содержанию белка (в 100г желатина содержится около 87 г белков, 0,4 г жиров и 0,7 г углеводов) и способности набухать, желатин обеспечивает длительное ощущение сытости. Поэтому даже небольшая порция натурального желе может снизить тягу к сладкому и поможет избежать переедания"

На самом деле это отличная альтернатива промышленным десертам: вместо тяжелых кремов и сахара вы получаете белковый продукт, который легко усваивается и не содержит лишних калорий.

Однако есть нюансы - речь именно о натуральном желе, которое вы быстро и просто можете приготовить сами. Как это сделать, поговорим ниже.

"Большинство же промышленных желе, которые продаются в магазинах в виде порошка - это просто цветная вода с добавлением большого количества сахара и минимальным количеством желатина. Кроме того, промышленные варианты содержат много синтетических красителей и ароматизаторы. Ожидать пользы от такого десерта бессмысленно", - предупреждает Коваль.

Как сделать из желе настоящий суперфуд?

На самом деле, если следовать простым правилам и рецептуре, можно легко самостоятельно приготовить полезное и вкусное желе. Лилия Коваль перечисляет несколько важных пунктов, которые нельзя игнорировать при приготовлении:

Правило первое - из плохой рыбки не бывает вкусной ухи. Используйте качественный чистый пищевой желатин без каких-либо примесей. Для этого внимательно читайте этикетку продукта в супермаркете. Сок или фруктовое пюре тоже можно сделать самостоятельно. Если покупаете готовые, проследите, чтобы в составе были 100% натуральные ягоды и фрукты, без ароматизаторов, красителей или сахара. Из первого пункта вы уже видите второй - старайтесь избегать добавленного сахара. Можно использовать сладкие спелые фрукты и ягоды, которые содержат достаточно собственного сахара. Или использовать стевию или эритритол, если хочется сделать десерт немножко слаще. В-третьих, добавьте ингредиенты, которые действительно работают на пользу организму.

Можно сделать желе на основе натурального греческого йогурта или молока, которые являются здоровыми источниками белка. Можно добавить во фруктовые пюре немножко порошкового протеина, если вам важно добирать свою норму белка из пищи. Или разнообразить вкус добавлением какао (в 100 г какао 20-25 г белка, 15-20 г жиров (из масла какао) и 10-30 г углеводов).

На самом деле - возможности для творчества безграничны. Желе - это та база, которую легко адаптировать под любой вкус и рацион.

Запомните стандартную пропорцию для приготовления желе, а дальше экспериментируйте со вкусами и текстурами, как вам позволит фантазия.

Итак, на 500 г сока или фруктового пюре нужно 10 г желатина и 50 мл воды для его замачивания. Если вам захочется получить более мягкое, нежное, как пудинг, желе, уменьшите пропорцию желатина до 8 г, а если более упругое и плотное желе - увеличьте желатин до 12 г на 500 мл сока.

Первым шагом залейте желатин 50 г холодной воды и перемешайте, чтобы он весь намок. Далее отставьте его на 5 минут для набухания.

Тем временем нагрейте сок, пюре или йогурт, не доводя до кипения.

Добавьте набухший желатин в теплую массу и хорошо перемешайте, чтобы весь желатин растворился.

Все! Осталось разлить желе в формы и поставить в холодильник, чтобы оно застыло. Если есть время, можно сделать желе слоями, чередуя слои йогуртового и фруктового желе, так будет ярче и вкуснее.

"В результате вы получите десерт, который содержит коллаген, готовится легко и быстро, обеспечивает длительную сытость и может занять достойное место в вашем взрослом меню как легкий десерт, белковый перекус или альтернатива йогуртам с добавленным сахаром. Надеюсь, мне удалось убедить вас, что желе - это действительно суперфуд, игнорировать который по меньшей мере глупо. Нужно лишь научиться готовить его по-новому", - заключает Коваль.